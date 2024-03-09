من جديد.. "بق الفراش" يغزو فرنسا

وأغلق قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى "لاون" في "أيسن" بعد استقبال مريض يعاني من قرص بق الفراش.تم احتجاز المريض وتطهير القسم، ولكن تبين لاحقاً أن البق تتسلل من تحت الأبواب، ما دفع إلى إغلاق القسم وتدخل شركة متخصصة في مكافحة الآفات.وشهدت باريس وبعض المناطق الأخرى في فرنسا انتشاراً لبق الفراش خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أثار قلقاً عاماً وأدى إلى انتقال هذه المشكلة إلى دول أخرى.وقد شارك العديد من الناس صوراً وفيديوهات للحشرات على وسائل التواصل الاجتماعي.ويُعتبر بق الفراش من الآفات المنزلية المزعجة والتي قد تشكل خطراً صحياً على الأفراد، حيث تتغذى هذه الحشرات على الدم وتقوم بلدغ البشر أثناء النوم، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار جلدية وصحية غير مرغوب فيها.بق الفراش حشرات صغيرة مسطحة تتغذى على الدم البشري. تعيش في أماكن مظلمة مثل شقوق السرير والمفروشات والأثاث. يمكن أن تسبب لدغاتها حكة وأرقًا، وفي بعض الحالات، ردود فعل تحسسية خطيرة.كيفية مكافحة بق الفراش:التنظيف:تنظيف شامل لمنزلك، بما في ذلك غسل جميع المفروشات بالماء الساخن وتجفيفها على حرارة عالية.المبيدات الحشريةاستخدام مبيدات حشرية فعالة ضد بق الفراش.المعالجة الحرارية:استخدام درجات حرارة عالية لقتل بق الفراش وبيوضه.فخاخ بق الفراش:استخدام فخاخ لاصقة لجذب وقتل بق الفراش.نصائح للوقاية من بق الفراش:تفتيش الأمتعة عند السفر:تأكد من عدم وجود بق الفراش في الأمتعة قبل إحضارها إلى منزلك.شراء الأثاث المستعمل بحذر:تأكد من عدم وجود بق الفراش في الأثاث المستعمل قبل شرائه.غسل المفروشات بانتظام:اغسل جميع المفروشات بالماء الساخن وتجفيفها على حرارة عالية.التنظيف المنتظم:نظف منزلك بانتظام، خاصةً في الأماكن التي يمكن أن يختبئ فيها بق الفراش.