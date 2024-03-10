الثلاثاء.. أول دولة تعلن رسمياً عن موعد بداية شهر رمضان

بيان بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م
يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م
رمضان مبارك وطاعة مقبولة و كل عام وأنتم بخير
🌐 تحميل البيان: https://t.co/sncLwP2ztUبيان-بداية-شهر-رمضان-لعام-1445 pic.twitter.com/NOqdF5Mdzs
— Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 6, 2024
بيان بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م
يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م
رمضان مبارك وطاعة مقبولة و كل عام وأنتم بخير
🌐 تحميل البيان: https://t.co/sncLwP2ztUبيان-بداية-شهر-رمضان-لعام-1445 pic.twitter.com/NOqdF5Mdzs
مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) March 10, 2024
مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: يعلنون رسميا أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا. pic.twitter.com/GWSsylpT9a