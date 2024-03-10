الثلاثاء.. أول دولة تعلن رسمياً عن موعد بداية شهر رمضان

السومرية نيوز – دوليات



أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أن يوم الثلاثاء 12 مارس هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.



وقال مجلس الإفتاء الإسترالي في بيان إن يوم غد الاثنين الموافق لـ 11 مارس هو متمم شهر شعبان، وذات اليوم بعد غروب الشمس هو أول ليالي رمضان وإقامة صلاة التراويح. وقد نشر المجلس البيان بكافة تفاصيله على موقعه الرسمي.

بيان بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م



يوم الثلاثاء الموافق لـ 12 مارس هو بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ الموافق 2024م



رمضان مبارك وطاعة مقبولة و كل عام وأنتم بخير



🌐 تحميل البيان: https://t.co/sncLwP2ztUبيان-بداية-شهر-رمضان-لعام-1445 pic.twitter.com/NOqdF5Mdzs — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 6, 2024

ونشر مركز "الفلك الدولي" تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "إكس" كتب فيها: مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي: "يعلنون رسميا أن غدا الاثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في أستراليا".