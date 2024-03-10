بعد استراليا.. دولتان تحددان اول أيام رمضان

ونشر مركز الفلك في حسابه الرسمي على منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "ماليزيا تعلن تعذر رؤية الهلال، وأن يوم الثلاثاء 12 اذار غرة شهر رمضان المبارك".كما نشر مركز الفلك الدولي تغريدة أخرى قال فيها:"سلطنة بروناي تعلن أن الثلاثاء 12 اذار غرة شهر رمضان المبارك نظرا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة".وكانت أستراليا أول دولة تعلن عن موعد أول أيام الصيام حيث أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا في وقت سابق، أن يوم الثلاثاء 12 اذار هو أول أيام شهر رمضان في أستراليا.