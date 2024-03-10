رسمياً.. السعودية تعلن موعد رمضان

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، أن يوم غدٍ الاثنين، هو غرة شهر رمضان لعام 1445هـ.

وتعذرت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير بسبب الأحوال الجوية.



لكن بالمقابل، تم رؤية هلال الشهر الفضيل في مرصد سدير ليكون يوم غد الاثنين أول أيام رمضان في المملكة العربية السعودية.

