جامعة الدول العربية تعلن عن مخرجات اجتماعها بشأن ليبيا

وقالت الجامعة في بيان انه "تم الاتفاق على وجوب تشكيل حكومة موحدة تقود لإجراء الانتخابات الليبية وتقدم الخدمات الضرورية للمواطن".وشدد البيان على "سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها".وأقر الحاضرون "بتشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة".وحسب نص البيان، "تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية".كما اتفق المجتمعون على "عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".ودعت الجامعة العربية بعثة الأمم المتحدة "للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه".وذكرت الجامعة في بيانها أن "الاجتماع في القاهرة جاء تلبية لدعوة كريمة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لرئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".