دول عربية تعلن غداً أول أيام رمضان

أعلنت دول عربية، الأحد، أن يوم غد الاثنين 11 آذار هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445.

وقالت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين إن يوم الاثنين هو أول أيام شهر الصيام.

من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت كل من الأردن وسلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 آذار، أول أيام شهر رمضان، والاثنين 11 آذار هو المتمم لشهر شعبان.