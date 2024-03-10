هزة أرضية تضرب مصر

وذكر الموقع المصري أن "الزلزال وقع عند الساعة 03:55:58 مساء بالتوقيت المحلي".وأشار إلى أنه "قوته بلغت 4.77 درجة على مقياس ريختر، مبينا أنه كان على عمق 16.07 كم".ولم يذكر المعهد ما يفيد "بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات".وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال أكثر من 70 محطة.