بايدن يهنئ المسلمين بمناسبة رمضان ويتحدث عن غزة

وقال بايدن إن الحرب في غزة " تسببت في معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني"، وأشار إلى مقتل "أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم آلاف الأطفال"، وأضاف أن الحرب "شردت ما يقرب من مليوني فلسطيني، والعديد منهم في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والمأوى".وفي بيان نشره موقع البيت الأبيض عبر الإنترنت، قال بايدن إن بلاده ستواصل جهودها "للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن".وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل "قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر"، ووعد بأنها "ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات التسليم عن طريق البر، مع الإصرار على تسهيل المزيد من الطرق وفتح المزيد من المعابر لتوصيل المزيد من المساعدات لعدد أكبر من الناس".وخاطب بايدن المسلمين متمنياً لهم "شهراً آمناً وصحياً ومباركاً"، واختتم بالقول: "رمضان كريم".