وتم تعليق لافتة كبيرة مخطوط عليها عبارة "رمضان مبارك"، فضلا عن تعليق نجوم وفوانيس مضيئة، في شارع مليء بالمطاعم والمقاهي وسط المدينة، فيما تعد هذه المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، وفقا لتصريحات السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.وبينما رحبت رئيسة بلدية مدينة فرانكفورت، نرجس إسكندري غرونبرغ، باللفتة "الرائعة" لتزيين المدينة بالأضواء بمناسبة شهر رمضان مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة والتلاحم في المجتمع الحضري المتنوع، الا ان الامر لم يخلو من اعتراضات من قبل بعض الأحزاب اليمينية منتقدة "الخضوع للاسلام".ويقطن في مدينة فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم، وبحسب صحيفة "بيلد"، تم وضع زينة رمضان في شوارع مدينة كولن أيضا للمرة الأولى، رغم أنه تم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.