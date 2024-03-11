بالمناصفة.. عراقي وكويتي يفوزان بأفضل لقطة سياحية لعام 2024

واعتمد الاتحاد العربي الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2024 والتي استضافها معرض برلين الدولي للسياحة.

وجاء فوز الكويتي محمد الكندري عن صورته "وادي دربات" التي نشرت في إطار تحقيق مصور في وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، والعراقي حكمت العياشي عن صورة "كربلاء".

وتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الخبراء الإعلاميين المختصين في مجال صناعة السياحة معتمدة معايير دقة المعلومات وجمال الأسلوب وقوة التأثير ومدى مساهمة العمل في الترويج للسياحة في الدول العربية.