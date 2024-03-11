ساهم بوقف الحرب العراقية - الإيرانية.. وفاة دبلوماسي سابق في الأمم المتحدة

وأعلن نجل بيكو، في بيان، الأحد، أن الدبلوماسي الإيطالي توفي بعد صراع طويل مع المرض.وعمل جياني بيكو في الأمم المتحدة من عام 1973 إلى عام 1992، وفي عام 1982 أصبح رئيسًا لمكتب خافيير بيريز دي كويار، الأمين العام لهذه المنظمة، ثم مساعده للشؤون السياسية.وكان بيكو أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، والتي كانت من أعمق الأزمات في الشرق الأوسط في ثمانينات القرن الماضي وتسببت في مقتل أكثر من مليون شخص من الجانبين.