Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
موقف جديد للناتو بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الانتخابات الرئاسية.. أميركيون لا يريدون بايدن ولا ترامب

دوليات

2024-03-11 | 12:41
الانتخابات الرئاسية.. أميركيون لا يريدون بايدن ولا ترامب
المصدر:
Sky News عربية
323 مشاهدة

تسري حالة من الفتور في حماس الكثير من الناخبين الأميركيين، تجاه الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل، خاصة بين مَن يودون لو كان هناك خيار بديل عن الرئيسين الأميركي السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، وفق خبراء.

وتؤشّر عدة استطلاعات رأي جرت الأشهر الأخيرة إلى حالة من عدم الرضا لدى ناخبين أميركيين عن اختيار بايدن أو ترامب، خاصة بعد انسحاب نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سابقا، مطلع مارس من السباق، حسب الكاتبة السياسية الأميركية جوان جريف.
 
لا أغلبية لأحد
‏‎وفقا لمتوسطات استطلاعات رأي نشرها موقع "FiveThirtyEight" يومي 8 و10 مارس: تبلغ نسبة تأييد بايدن 38.1%، وتستقر نسبة تأييد ترامب عند 42.6%، وويعني هذا أن كلا الرجلين لا يحظى بتأييد غالبية الأميركيين.
 
ويعتقد 45% من الأميركيين، حسب استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" وجامعة ماساتشوستس أمهرست في يناير، أن إعادة مباراة بايدن وترامب أمر سيئ للبلاد، كلا المرشحين لا تحبه أغلبية الأميركيين.

نقاط الخلاف حول ترامب
تتمحور نقاط الخلاف أو الرفض بشأن ترامب، الذي كان الرئيس الـ45 لأميركا، خلال الفترة من 2017-2021، في أنه واجه اتهامات بتحريض مؤيّديه على مهاجمة مبنى الكونغرس "الكابيتول" (في 6 يناير 2021 احتجاجا على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه جو بايدن) وجهوده لإلغاء نتائج تلك الانتخابات، يواجه لوائح اتهام جنائية في المحكمة الفيدرالية ومحكمة ولاية جورجيا.
 
كما يواجه اتهامات، يبلغ مجموعهما 91 تهمة جناية، وينفي الرجل البالغ من العمر 77 عاما، ارتكاب أي مخالفات.
 
وتمثل إعادة انتخاب الرئيس السابق المحتملة عودة إلى الفوضى التي حددت ولايته الأولى، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".
 
وفي ترديد للمخاوف التي يتقاسمها معظم الديمقراطيين، يتوقعون أن يقوض ترامب أساس الحكومة الأميركية إذا تم انتخابه.
 
نقاط الخلاف حول بايدن
سيكون جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، وهو الرئيس الـ46 لأميركا، أكبر مرشح رئاسي سنا على الإطلاق لحزب كبير، محطما الرقم القياسي الذي سجله في عام 2020.
 
ورغم سمعته باعتباره ديمقراطيا وسطيا، سعى في أثناء توليه منصبه إلى دعم ضغوط النقابات، حتى أنه انضم إلى إضراب عمال قطاع صناعة السيارات في سبتمبر 2023، تأييدا لمطالبهم بخصوص الرواتب في ولاية ميتشغان، ودعا الشركات المصنعة لإشراك أرباحها مع العمال.
 
وقاد تحالفا دوليا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي؛ ما أثّر سلبا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وهناك تحفّظ كبير على عُمر بايدن المتقدم وحالته الصحية، ويشترك ديمقراطيون في هذا الأمر.
 
أحدث تطورات الحملات الانتخابية
اكتملت سيطرة ترامب على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد انتخاب أعضاء جدد للجنة؛ من بينهم زوجة نجله لارا ترامب كرئيس مشارك.
 
وهذه هي اللجنة الأساسية للحزب، وينتخب أعضاؤها خلال مؤتمر وطني كل 4 سنوات، وهي مسؤولة عن تسويق صورة الحزب والترويج لبرنامجه السياسي، وتسهم في جمع التبرعات وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب.
 
ومن ناحيته، يصر بايدن على أن تقدمه في العمر ليس أمرا فارقا في ترشحه، وفي أول حملاته الإعلانية التي بلغت تكلفتها 30 مليون دولار في الولايات المتأرجحة بعد الثلاثاء الكبير (يوم 5 مارس حيث فاز فيه ترامب بترشيح 13 من 15 ولاية، وفاز بايدن بـ14 ولاية، في الانتخابات التمهيدية) قال: "انظروا، أنا لست شابا، وهذا ليس سرا".
 
لكنه يضيف بعد استعراض قائمة من الإنجازات، بما في ذلك خفض أسعار الأدوية وتعزيز الاقتصاد: "لكن هذا هو الاتفاق، أنا أفهم كيفية إنجاز الأمور من أجل الشعب الأميركي".
 
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-11
Play
الحلقة ١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-11
الله بالخير
Play
الله بالخير
نافذة امل - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-11
Play
نافذة امل - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-11
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
رمضان… شهر الخير والبركة - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-11
Play
رمضان… شهر الخير والبركة - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-11
عشرين
Play
عشرين
سلطة التشريع .. كرسي الرئيس يفتش عن حسم سريع! - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
16:30 | 2024-03-10
Play
سلطة التشريع .. كرسي الرئيس يفتش عن حسم سريع! - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
16:30 | 2024-03-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
خلاف على جهاز دريل اخ يـ* قتل اخيه! - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-03-10
Play
خلاف على جهاز دريل اخ يـ* قتل اخيه! - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-03-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-10
Play
نشرة ١٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-10
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق والحريات في مجتمعنا العراقي - الحلقة ٢٣١ | الموسم 2
06:00 | 2024-03-10
Play
الحقوق والحريات في مجتمعنا العراقي - الحلقة ٢٣١ | الموسم 2
06:00 | 2024-03-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2024-03-10
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2024-03-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح الرسالة و أبراج 10-3- 2024
01:30 | 2024-03-10
Play
طل الصباح الرسالة و أبراج 10-3- 2024
01:30 | 2024-03-10
رحال
Play
رحال
سور شناس في سامراء - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2024-03-09
Play
سور شناس في سامراء - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2024-03-09
الأكثر مشاهدة
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-11
Play
الحلقة ١ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-11
الله بالخير
Play
الله بالخير
نافذة امل - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-11
Play
نافذة امل - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-11
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
رمضان… شهر الخير والبركة - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-11
Play
رمضان… شهر الخير والبركة - الحلقة ١ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-11
عشرين
Play
عشرين
سلطة التشريع .. كرسي الرئيس يفتش عن حسم سريع! - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
16:30 | 2024-03-10
Play
سلطة التشريع .. كرسي الرئيس يفتش عن حسم سريع! - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
16:30 | 2024-03-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
خلاف على جهاز دريل اخ يـ* قتل اخيه! - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-03-10
Play
خلاف على جهاز دريل اخ يـ* قتل اخيه! - الحلقة ٤٣ | الموسم 6
15:30 | 2024-03-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-10
Play
نشرة ١٠ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-10
Morning Live
Play
Morning Live
الحقوق والحريات في مجتمعنا العراقي - الحلقة ٢٣١ | الموسم 2
06:00 | 2024-03-10
Play
الحقوق والحريات في مجتمعنا العراقي - الحلقة ٢٣١ | الموسم 2
06:00 | 2024-03-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2024-03-10
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٧ | الموسم 6
05:00 | 2024-03-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
طل الصباح الرسالة و أبراج 10-3- 2024
01:30 | 2024-03-10
Play
طل الصباح الرسالة و أبراج 10-3- 2024
01:30 | 2024-03-10
رحال
Play
رحال
سور شناس في سامراء - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2024-03-09
Play
سور شناس في سامراء - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
14:30 | 2024-03-09

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.