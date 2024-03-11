هدنة في "كومة قش".. غوتيريش يسعى لإيقاف الحرب بالسودان وغزة

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين اليوم الإثنين "في غزة والسودان وخارجهما، حان وقت السلام.. أدعو القادة السياسيين والدينيين في كل مكان إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان أن تكون هذه المرحلة للتعاطف والعمل والسلام".غوتيريش الذي كان يتحدث للصحفيين، دعا إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، معتبرا أن التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن "يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم".وطالب غوتيريش بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وتذليل "جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الواسع المطلوبين" إلى غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع أصبحوا على شفا المجاعة.وقال إن "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها".وبدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إثر هجوم مسلح غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل خلف نحو 1200 قتيل، وأسر نحو 250 رهينة، تم الإفراج عن أكثر من 100 منهم في صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وفي الوقت نفسه، جدد غوتيريش دعوة أطلقها الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان "لصالح السكان الذين يعانون من الجوع والفظائع ومحنة لا توصف".ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ومنذ بداية الحرب، فر من السودان قرابة 8 ملايين شخص، نصفهم من الأطفال.وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين بحسب أرقام الأمم المتحدة التي تقول إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين يعاني نحو 3.8 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية.وتحاول الأمم المتحدة حشد مساعدات من المجتمع الدولي وأطلقت نداء لجمع 4.1 مليار دولار للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحا.