غارات جوية تستهدف محافظة يمنية

استهدفت غارات جوية، مساء اليوم الاثنين، محافظة يمنية غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن "الطيران الأميركي والبريطاني شن 13 غارة على محافظة الحديدة غربي اليمن اليوم الاثنين".



وتأتي هذه الغارات المكثفة بينما تتواتر الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من التجارة العالمية.



وتستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.