"رسالة تحدي".. 35 ألف فلسطيني يصلون التراويح في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في بيان، أن نحو 35 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك رغم إجراءات الاحتلال.وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت الشبان من الدخول للصلاة في المسجد، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي، واعتدت بالضرب المبرح على شاب قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق.وكانت قوات الاحتلال قد وضعت، في وقت سابق من امس الاثنين أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط، بهدف منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.