العراق يمتلك 6 طائرات منها.. فشل بوينغ 737 ماكس بنحو 40% من الاختبارات

وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" خلال رحلة في يناير.وقال التقرير نقلا عن عرض لإدارة الطيران الفيدرالية، نقلته نيويورك تايمز، إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس البابوأضاف التقرير أن الشركة الموردة سبيريت إيروسيستمز التي تنتج بدن الطائرات ماكس اجتازت 6 من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية.بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في سبيريت، ركزت على مكون قابس الباب، 5 مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقا للتقرير.وقالت شركة صناعة الطائرات لرويترز، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الفيدرالية تواصل بوينغ تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة.وتعاقد العراق على 16 طائرة من طائرات بوينغ 737 ماكس، فيما استلم العراق 6 طائرات منها حتى الان وتبقى 10 طائرات.