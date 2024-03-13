بوتين: روسيا مستعدة للحرب النووية فنيًا وعسكريًا

وقال بوتين، خلال رده على سؤال حول هل روسيا مستعدة فعلا لحرب نووية، في مقابلة بثتها وسائل اعلام روسية، قال: "من وجهة النظر العسكرية - الفنية، نحن بالطبع جاهزون، هي معنا باستمرار، ودائما في حالة استعداد قتالي".وأشار الرئيس الروسي إلى أن الأمريكيين أعلنوا، عن عدم نيتهم إرسال قواتهم إلى أوكرانيا، ويرى الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن روسيا ستعتبر مثل هذه الخطوة، خطوة نشر القوات الأمريكية على الأراضي الأوكرانية بمثابة تدخل عسكري.وتابع الرئيس بوتين: "لقد قلت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شخص، من اتباع المدرسة السياسية التقليدية، وهذا الأمر يتم تأكيده، وهناك إلى جانب بايدن وغيره، ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية- الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي. لذلك، لا أعتقد أن كل شيء يسير بسرعة كبيرة في هذا المجال، لكننا مستعدون لذلك".