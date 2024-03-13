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افتتاح "خيمة رمضان" في موسكو.. ماذا يعني؟
دوليات
2024-03-13 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
595 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
افتتحت أمس "خيمة رمضان" في العاصمة الروسية، وجرت العادة أن تقام الخيمة بالقرب من المسجد التذكاري على تلة بوكلونايا، بجوار محطة مترو مينسكايا.
ستقام لمدة شهر هنا كل يوم وجبات الإفطار المخصصة لمختلف مناطق روسيا. وعلى سبيل المثال، تقام اليوم أمسية تتار القرم في موسكو، وسيكرس يوم 26 مارس لنادي أعمال التتار "آك بارس" وجالية المسلمين في موسكو" المبادرة"، واليوم الحادي والثلاثون من مارس هو يوم جالية مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية.
وأخيرا، في 4 أبريل، سيتم عقد حفل الإفطار المخصص لتتارستان. وفي هذا اليوم لا يمكن دخول الخيمة إلا بدعوة خاصة. أما باقي الأيام فيكون الدخول مجانيا إلى الخيمة الرمضانية.
يذكر أن "خيمة رمضان" هو مشروع اجتماعي وخيري سنوي يقام في شهر رمضان المبارك لجميع المؤمنين المسلمين قبيل عطلة عيد الفطر. ويتم تحقيق المشروع سنويا في العاصمة الروسية منذ عام 2006. وفي عام 2024، تتزامن "خيمة رمضان " مع عام الأسرة الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.
وتولى تحقيق المشروع مجلس المفتيين في روسيا والإدارة الدينية لمسلمي موسكو بدعم من حكومة موسكو.
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