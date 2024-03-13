صقار كويتي يصف الوضع بمنفذ سفوان: من دخله مفقود ومن خرجه مولود!

وقال المطيري، في حديث لموقع "سرمد" الكويتي، إن "مركز سفوان فيه بلاء ولا نستغرب فيه أي عمل شيطاني".وأضاف، أن شريحة الطير خاصته لم تعمل "الأمر الذي أدخلني في موال أنا في غنى عنه وسجنت بسببه لعشرة أيام وتم مصادرة طيوري وفرض غرامات مالية".وأشار إلى أن أحد الضباط في منفذ سفوان قال له بالنص "ابتعد عن السيارة لا اهينك.. ثم أخذوني إلى سجن وانقطعت عن الحياة لـ10 أيام وتم معاملتي بشكل قاسي".وأكد، أنه "طلب مساعدة السفارة الكويتية لكن السفير اعتذر وقال انه في إجازة بينما لم يرد القائم بالأعمال على اتصالاته"، مردفاً: "السفارة الكويتية أخبرتني أنها لا تملك محامياً في العراق".وتابع المطيري، "ساومني ضباط عراقيون وطلبوا مني "دفترين" مقابل الإفراج".وعن طريقة الإفراج عليه، قال الصقار الكويتي إن "مرزوق الغانم (رئيس مجلس الأمة الأسبق) هو كان السبب باطلاق السراح".واعتبر، أن "من يخرج من منفذ سفوان مولود ومن يدخله مفقود". لكنه أكد أن الحياة داخل العراق "بمجرد تجاوز منفذ سفوان غير بالنسبة للحكومة والشعب الذين يكنون كل الاحترام والتقدير وكل بيت جنبك اعتبره بيتك".