Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق أممي بشأن غزة: إعمارها يحتاج عقوداً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أوروبا تتحالف ضد الذكاء الاصطناعي.. هل ينجح القانون الجديد

دوليات

2024-03-13 | 13:41
أوروبا تتحالف ضد الذكاء الاصطناعي.. هل ينجح القانون الجديد
195 مشاهدة

اعتمد النواب الأوروبيون، اليوم، قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي"، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي.

وأشاد المفوّض الأوروبي المعني بهذه المسألة تييري بروتون على حسابه بمنصة "إكس" بـ"الدعم الكبير" الذي حظي به في البرلمان (523 صوتاً مؤيّداً مقابل 46 صوتاً معارضاً) هذا النصّ القانوني الذي يتضمّن "أوّل قواعد ملزمة وشاملة في العالم لذكاء اصطناعي موثوق".

وكانت المفوّضية الأوروبية قد قدّمت مشروع القانون في أبريل/نيسان 2021. ولكنه اكتسى بعداً جديداً فيما بعد إثر بروز برنامج "شات جي بي تي" الذي طرحته الشركة الكاليفورنية الناشئة "أوبن إيه آي" في نهاية 2022، والقادر في خلال بضع ثوان على تقديم مواضيع إنشائية وأشعار وترجمات.


وكشف هذا النظام النقاب عن القدرة الهائلة التي يختزنها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المخاطر المرتبطة به.

وأدّى نشر صور و فيديوهات مزيّفة قريبة جدّا من الواقع إلى تسليط الضوء على مخاطر التلاعب بالرأي العام.

وقال المقرّر المشارك في إعداد النصّ براندو بينيفي (من الاشتراكيين الديموقراطيين) أمام وسائل الإعلام: "اليوم هو يوم تاريخي في مسارنا الطويل إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي".

توازن دقيق
وصرّح المقرّر الثاني دراغوس تودوراتشي (من "رينيو" للوسطيين والليبيراليين) أنه بفضل هذا النصّ، "نجحنا في بلوغ توازن دقيق جدّا بين المصلحة في الابتكار والمصلحة في الحماية".

لكنّ هذا التشريع "ليس سوى البداية"، بحسب تودوراتشي الذي لفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يتطوّر تطوّراً سريعاً.

وشدّد على ضرورة "متابعة تطوّر التكنولوجيا في المستقبل عن كثب والاستعداد لمجابهة التحديات الجديدة التي قد تنجم عن هذه التطوّرات".

وينصّ التشريع على مقاربة قائمة على مستويين. وينبغي لنماذج الذكاء الاصطناعي "ذات الاستخدام العام" أن تمتثل لمتطلّبات الشفافية، فضلا عن القواعد الأوروبية المرتبطة بحقوق المؤلّف.

أما الأنظمة التي يُعتبر أنها تنطوي على "مخاطر عالية" والمستخدمة مثلا في البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية وحفظ الأمن، فستخضع لمتطلّبات أكثر صرامة.

كما ينبغي الإشارة بوضوح إلى الصور والنصوص والفيديوهات المعدّة بواسطة تقنية التزييف العميق.

ويحظر القانون أيضا أنظمة تصنيف المواطنين أو المراقبة الجماعية المستخدمة في الصين، فضلا عن أنظمة التعرّف البيومتري عن بعد على الأشخاص في المواقع العامة.

وحدّد القانون بعض الاستثناءات في مجال التعرّف البيومتري عن بعد خلال مهام قوى الأمن، لدرء مثلا تهديد إرهابي أو البحث الموجّه عن الضحايا.

وسيكون التشريع الأوروبي مرفقا بآلية رقابية وعقابية مع استحداث مكتب أوروبي للذكاء الاصطناعي في كنف المفوّضية الأوروبية. وقد تفرض بموجبه غرامات تتراوح قيمتها بين 7,5 و35 مليون يورو، بحسب فداحة المخالفة وحجم الشركة.

وكتب المفوّض الأوروبي تييري بروتون "نحاول التنظيم أقلّ ما أمكن لكن بقدر ما هو ضروري".


وصرّح بونيفاس دو شامبري المسؤول في الفرع الأوروبي من مجموعة الضغط "سي سي آي إيه" أن "الكثير من هذه القواعد الجديدة يبقى ضبابياً ما قد يبطئ تطوير تطبيقات ابتكارية وطرحها".

وأعرب كلّ من مرصد الشركات المتعددة الجنسيات (فرنسا) ومرصد شركات أوروبا (بلجيكا) و"لوبي كونترول" (ألمانيا) عن خشيته من أن تضعف مجموعات الضغط سبل تنفيذ القواعد الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان مشترك للمجموعات الثلاث أن "تفاصيل كثيرة من قانون الذكاء الاصطناعي تبقى مفتوحة (على التأويلات) ولا بدّ من توضيحها، فيما يخصّ مثلا المعايير والعتبات ومتطلّبات الشفافية. كما إن تشكيلة المجلس الاستشاري والوكالة الأوروبية الجديدة للذكاء الاصطناعي تبقى ضبابية".

ومن المرتقب أن توافق الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على النصّ في أبريل/نيسان المقبل قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية للاتحاد في مايو/آيار أو يونيو/حزيران 2024.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
Play
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
Play
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
Play
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
Play
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الاسبق - الحلقة ٢ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-12
Play
بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الاسبق - الحلقة ٢ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-12
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-12
Play
أحمر لو أسود - الحلقة ٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-12
Play
نشرة ١٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-12
Play
العراق في دقيقة 12-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-12
الأكثر مشاهدة
تل الراهب
Play
تل الراهب
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-13
من كثر حبي لك
Play
من كثر حبي لك
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
Play
الحلقة ٣ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-13
الله بالخير
Play
الله بالخير
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
Play
الخير والوفاء - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-13
حديث رمضان 2024
Play
حديث رمضان 2024
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
Play
القران الكريم في شهر رمضان المبارك - الحلقة ٣ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-13
خل نتصالح
Play
خل نتصالح
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
Play
خصام الام وضناها! - الحلقة ٣ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-13
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
Play
منطقة امينونو اسطنبول - الحلقة 2 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-13
بالمختزل
Play
بالمختزل
بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الاسبق - الحلقة ٢ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-12
Play
بهاء الاعرجي، نائب رئيس الوزراء الاسبق - الحلقة ٢ | رمضان 2024
17:55 | 2024-03-12
أحمر لو أسود
Play
أحمر لو أسود
أحمر لو أسود - الحلقة ٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-12
Play
أحمر لو أسود - الحلقة ٢ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-12
Play
نشرة ١٢ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-12
Play
العراق في دقيقة 12-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-12

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.