الكشف عن "محادثات سرية" بين واشنطن وطهران

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، الأربعاء، عن "محادثات سرية" بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين قولهم، "واشنطن وطهران عقدتا محادثات سرية هذا العام".

وأضافت أن "واشنطن سعت لإقناع طهران باستخدام نفوذها على الحوثيين لإنهاء الهجمات في البحر الأحمر".

وفي 2023، أعلن مسؤولون إيرانيون وغربيون أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني وإطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.



