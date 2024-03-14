واشنطن تعلن تدمير 4 مسيّرات وصاروخ حوثي داخل اليمن

وقالت في بيان لها: "نجحت القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك مع 4 أنظمة جوية بدون طيار وصاروخ أرض-جو في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ودمرتها".وأضافت: "تم تحديد الأسلحة كونها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".وذكرت أن ميليشيا الحوثي كانت قد أطلقت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن إلى خليج عدن.وأكدت أن الصاروخ لم يصيب أي سفن ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.