نسبة المثليين في الولايات المتحدة تتجاوز الـ7%

وقالت مؤسسة "غالوب" في نتائج استطلاع عام 2023 إنه إذا استمرت الزيادة الحالية، فقد يصل عدد مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا (LGBTQ) في الولايات المتحدة إلى 10% في غضون ثلاثة عقود.وقالت "غالوب" إن النسبة المئوية للبالغين الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مثليين والمتحولين جنسيا قد تضاعفت منذ أن أجرت المؤسسة استطلاعا عن الموضوع لأول مرة في عام 2012.وأشارت "غالوب" إلى أن كل جيل شاب لديه احتمالية مضاعفة نسبة المثليين فيه تقريبا مقارنة بالجيل السابق.وجدت المؤسسة أن أيديولوجية الآباء تلعب دورا مهما في الصحة العقلية للمراهقين.وأكدت المؤسسة أن واحد من كل 5 بالغين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما في عام 2023، يعتبرون نفسهم مثليين والمتحولين جنسيا، وواحدا من كل 10 من الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و42 عاما يعتبرون نفسهم مثليين والمتحولين جنسيا.