إيران تؤكد على "التنفيذ الكامل" للاتفاقيات والوثائق الموقعة مع العراق

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الخميس، أن "سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، التقى مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان"، مبينة أن السفير "قدم خلال اللقاء الذي جرى الاربعاء، تقريراً عن سير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين".ونقلت الوكالة عن عبد اللهيان تأكيده على "ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات والوثائق الموقعة بين كبار المسؤولين في البلدين من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين والمسلمين وتحقيق أهدافهما المشتركة في مختلف المجالات".