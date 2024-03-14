تركيا: وزيرا الدفاع والخارجية يزوران بغداد اليوم الخميس

السومرية نيوز – دوليات



أفادت وكالة "الاناضول" بأن وفدا تركيا رفيع المستوى مكون من وزيري الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، سيصل العراق، اليوم الخميس، لبحث قضايا أمنية.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أن الوفد سيتوجه إلى بغداد لحضور الاجتماع اللاحق للمحادثات الأمنية بين البلدين، والذي يستضيفه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.



وأضاف البيان، أن "الاجتماع سيبحث مختلف القضايا الثنائية، وخاصة مكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني والعسكري".