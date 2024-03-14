تركيا.. مصرع شخص جراء سقوط طائرة تدريب

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرة تدريب من طراز NF-5 تحطمت عند الساعة 12:51، نتيجة عطل غير معروف السبب خلال رحلة تدريب في قونية".وأضافت أن "الطيار نجا بالقفز من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى، فيما لقي أحد العاملين في إصلاح المدرج في المنطقة التي تحطمت بها الطائرة مصرعه".بدوره، قال والي قونية وحيد الدين أوزكان في تصريح للأناضول، إن "فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة هرعت مباشرة إلى مكان الحادث في وقت قصير جدا".وأضاف أن "الطيار نجا من الحادث لكن أحد الأفراد العسكريين العاملين في المكان قد لقي مصرعه".