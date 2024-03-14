البيت الأبيض يعلق على تقارير عن اتصالات بإيران بشأن الحوثيين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه ليس بوسعه تأكيد صحة التقارير عن اتصالات تجريها الولايات المتحدة بإيران بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أما بخصوص إيران، فليس بوسعي أن أؤكد صحة التقارير التي تتحدثون عنها".

وتابع قائلا: "ما استطيع أن أقوله، بشكل عام، هو أن لدينا قنوات كثيرة للاتصال بإيران".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمريكية وإيرانية، بأن الولايات المتحدة أجرت مباحثات سرية مع إيران في يناير الماضي، وطلبت منها الضغط على الحوثيين على خلفية هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.