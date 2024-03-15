انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها من الشرق الى الغرب



السومرية نيوز-دوليات



انطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية حيث فتحت أولى مراكز الاقتراع أبوابها، صباح الجمعة، في أقصى الشرق الروسي، ضمن عملية اقتراع تمتد على ثلاثة أيام، لاسيما مع اختلاف التوقيت بين المناطق الروسية مايجعل أبواب الاقتراع لاتفتح جميعها في ذات الوقت.





كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريتي ألتاي وتوفا، وأودمورتيا وفي مقاطعات أستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك، بحسب روسيا اليوم.



وشارك في التصويت حكام المناطق والأقليم والجمهوريات الروسية، وشارك سكان قرية أولينتوي في مقاطعة بورياتيا على طريقتهم الخاصة في الانتخابات، حيث أنهم توجهوا إلى مراكز الاقتراع على ظهور الخيل مرتديين لباسهم التقليدي. ونظرا لفارق التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي إقليم تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي الحادية عشرة من ليل الخميس بتوقيت موسكو.كما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مناطق سيبيريا شرقي روسيا، وانطلق التصويت في مقاطعات نوفوسيبيرسك وتومسك وكيميروفو وخاكاسيا وإقليمي ألطاي وكراسنويارسك، وجمهوريتي ألتاي وتوفا، وأودمورتيا وفي مقاطعات أستراخان وسامارا وساراتوف وأوليانوفسك، بحسب روسيا اليوم.وشارك في التصويت حكام المناطق والأقليم والجمهوريات الروسية، وشارك سكان قرية أولينتوي في مقاطعة بورياتيا على طريقتهم الخاصة في الانتخابات، حيث أنهم توجهوا إلى مراكز الاقتراع على ظهور الخيل مرتديين لباسهم التقليدي.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية في وقت سابق أن عمليات التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد ستستمر 3 أيام 15 - 16 - 17 مارس.



ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" لونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلايسلاف دافانكوف.



وفي وقت سابق دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده إلا مواطنوها.