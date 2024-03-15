أول خسارة سنوية منذ أكثر من 30 عاما.. "كانييه ويست" يطيح بأديداس

وتكافح شركة الملابس الرياضية للنهوض بمبيعاتها بعد فسخ عقدها مع الفنان ومغني الراب الشهير كانييه ويست في أكتوبر 2022، مما أدى إلى تعليق مبيعات خط أحذية Yeezy المربح للغاية.وحققت شركة أديداس إيرادات بقيمة 750 مليون يورو من مبيعات Yeezy العام الماضي، مما أدى إلى أرباح قدرها 300 مليون يورو. وخصصت الشركة 140 مليون يورو للتبرعات للجمعيات الخيرية التي تحارب معاداة السامية والعنصرية.وسيقترح مجلس إدارة أديداس توزيع أرباح قدرها 0.70 يورو (0.7650 دولار) للسهم الواحد على أدائها في 2023 على الرغم من خسارة صافية قدرها 58 مليون يورو، وهي الأولى منذ عام 1992.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بيورن غولدين، "على الرغم من أن عام 2023 لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، إلا أنه انتهى بشكل أفضل مما كنت أتوقعه في بداية العام".وتتوقع أديداس انخفاض المبيعات بنحو 5 بالمئة هذا العام.يعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض الطلب وارتفاع مخزون المتاجر في الولايات المتحدة، مما أثّر على شركات الملابس والأحذية الرياضية بشكل عام. وقد صرحت أديداس بأن مبيعاتها في أميركا الشمالية قد انخفضت بنسبة 21 بالمئة في الربع الرابع و 16 بالمئة على مدار العام الماضي.بشكل عام، أفاد غولدين بأن تصفية المخزون من خلال منافذ البيع التابعة للشركة ساعدت أديداس على خفض المخزون بمقدار 1.5 مليار يورو في عام 2023، وهو انخفاض بنسبة 24 بالمئة.كما أشارت أديداس إلى تأخيرات تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في عمليات الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر.وحذر المدير المالي للشركة، هارم أوهلميير، من أن رأس المال العامل في أديداس قد يتأثر أيضا إذا استمرت الاضطرابات.في الأول من فبراير قال الرئيس التنفيذي إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر أثرت سلبا على هامش الربح الإجمالي، وإن أسعار الشحن "المرتفعة بشدة" زادت التكلفة وتسبب تأخير الشحن في بعض مشكلات التسليم.