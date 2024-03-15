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باتريوس يشرح "الخلطة السرية" في الفلوجة كطريق للانتصار على حماس!

دوليات

2024-03-15 | 06:03
باتريوس يشرح &quot;الخلطة السرية&quot; في الفلوجة كطريق للانتصار على حماس!
1,424 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

استعرض المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية، وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق سابقا، ديفيد باتريوس، "الخلطة السرية" لامكانية "الانتصار على حماس"، وهي ذات الخلطة المستخدمة في العراق في ذلك الحين ضد تنظيم القاعدة، وفق مايقول باتريوس.

ونقلت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، في مقابلة مع باتريوس الذي وصفته بأنه "قاد تغيير مسار الحرب في العراق، وزيادة القوات بين 2007 و2008، قوله إن "إسرائيل يجب أن تركز على نهج مكافحة التمرد إذا كانت تريد منع حماس من التمرد.

يصف التمرد، الذي أصبح بارزًا بشكل خاص بعد الحرب العالمية الثانية، حيث قاتلت القوات المحلية للإطاحة بالحكم الاستعماري ضد الجيوش التقليدية، حملة قامت بها "القوات غير النظامية لتغيير النظام السياسي القائم، وعادة ما تختلط هذه القوات بالمدنيين للاختباء من القوات التي تدافع عن النظام السياسي".

لهزيمة التمرد، يؤيد بتريوس نهجا يعرف باسم مكافحة التمرد، وتركز هذه الاستراتيجية، التي تركز على السكان بدلاً من التركيز على العدو، على كسب تأييد الجمهور لفصلهم عن المتمردين.

في مكافحة التمرد، فإن قتل العدو لا يساعد إلا إذا كان يزيد من الأمن للسكان لخلق مساحة لتطوير المؤسسات الاقتصادية والسياسية المشروعة، ولكن إذا كان القضاء على المتمردين يؤدي إلى توليد عدد من المقاتلين الجدد أكبر من عدد المقاتلين الذين يدمرونهم، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية.

فحين تولى بتريوس قيادة القوات في العراق في فبراير/شباط 2007، بدا المتمردون وكأنهم في طريقهم إلى النصر، وفي بغداد، كان العنف الطائفي يقتل ما يصل إلى 150 شخصاً يومياً، وكان القائد المنتهية ولايته، الجنرال جورج كيسي، يريد تقليص خسائره، من خلال تقليص الوجود الأمريكي بشكل مطرد وإعطاء زمام الأمور للقوات العراقية.

وعلى مدار جولته التي استمرت 19 شهراً، تمكن بتريوس من تغيير مسار الحرب بشكل جذري، حيث كان الانتقال إلى نهج يركز على السكان هو فكرته الكبيرة، وقد حشد أكثر من 20 ألف جندي، ونقل الجنود من القواعد الكبيرة للعمل فيما بينهم وتوفير الأمن للسكان.

قال قائد القوات الخاصة الأمريكية ستانلي ماكريستال لبتريوس: "أيها الزعيم، كنا ننفذ كل ليلة في الرمادي والفلوجة، عمليتين أو ثلاث عمليات في الليلة. والوضع أصبح أسوأ"، أجاب بتريوس: "أنت على حق تماماً، لأنه يتعين عليك التطهير والصمود والبناء".

وأوضح بتريوس في تل أبيب أن "المفاهيم الأساسية لمكافحة التمرد هي أنك تقوم بتطهير منطقة ما، وتسيطر عليها، وتسيطر عليها بطريقة مهمة للغاية"، يمكنك إنشاء مجتمعات مسورة، كما أسميناها، 12 أو 13 منها في الفلوجة وحدها. أنت تستخدم بطاقات الهوية البيومترية لأنك تحاول فصل العدو، المتطرفين، عن الناس. هذه هي الفكرة الأساسية".
قد أسفر نهج مكافحة التمرد عن نتائج لا يمكن إنكارها أثناء فترة وجود بتريوس في العراق. وانخفضت الوفيات في صفوف القوات الامريكية من أعلى مستوى بلغ 126 حالة في مايو/أيار 2007 إلى متوسط أقل من 11 حالة شهرياً بعد يونيو/حزيران 2008. كما انخفضت الوفيات بين المدنيين من 1700 إلى 200 شهرياً في نفس الإطار الزمني.

ومن أجل هذا الجهد، أدرجه المؤرخ فيكتور ديفيس هانسون في كتابه "الجنرالات المنقذون: كيف أنقذ خمسة قادة عظماء الحروب التي ضاعت - من اليونان القديمة إلى العراق".

وأضاف: "حماس غير قابلة للمصالحة". "هذه فكرة أساسية للغاية. البعض سوف يناقشه أعتقد أنه غير قابل للنقاش. أعتقد أنهم يعادلون تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش"، معتبرا انه "يجب تدميرهم، تماماً كما كان علينا تدمير تنظيم القاعدة الأساسي وكيف ساعدنا قوات الأمن العراقية وقوات سوريا الديمقراطية على تدمير تنظيم داعش"، على حد قوله.
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