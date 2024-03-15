مجموعة السبع تهدد إيران في حال ارسال صواريخ بالستية الى روسيا

وقالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان مشترك: "إذا بدأت إيران ترسل صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها الى روسيا، سنكون مستعدّين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسّقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات اضافية شديدة"، بحسب "فرانس برس".وسبق أن حذرت واشنطن إيران من "رد سريع وقاس من المجتمع الدولي في حال تزويد روسيا بصواريخ باليستية".وفي 21 شباط الماضي نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ أرض-أرض الباليستية.وذكرت 3 مصادر إيرانية أن "طهران وفرت حوالي 400 صاروخ تشمل العديد من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى من عائلة فاتح 110، مثل الصاروخ "ذو الفقار".