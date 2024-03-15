لوقف التصعيد مع إسرائيل.. لبنان يردّ رسميا على المبادرة الفرنسية

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.. وسلمه الرد اللبناني الرسمي على المبادرة الفرنسية".في هذا السياق، قدمت فرنسا إلى لبنان وإسرائيل في كانون الثاني الماضي مبادرة لنزع فتيل التصعيد الحدودي.وتتعلق المبادرة، بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، بتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (يونيفيل).وأضافت الوكالة: "أتى الرد اللبناني أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان".