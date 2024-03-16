بينهم في العراق.. الروس يدلون بأصواتهم بالدول العربية (صور)

السومرية نيوز – دوليات



يستمر تصويت المواطنين الروس في الانتخابات الرئاسية الروسية في مراكز الاقتراع في السفارات الروسية بالعراق وقطر والكويت وليبيا وغيرها.



وأظهرت لقطات مصورة توافد الناخبين الروس إلى مراكز الاقتراع ومنهم من كان مع عائلته وأولاده.



وأدلى 232 من المواطنين الروس العاملين أو المقيمين بشكل دائم في الكويت، بأصواتهم الانتخابية وعبروا عن إرادتهم.



وسادت أجواء هادئة وإيجابية وودية في مركز الاقتراع بالكويت وغيره من المراكز. وجاء الكثيرون مع عائلاتهم بأكملها، وكان وجود الأطفال أمرا ملحوظا. وأدلى 232 من المواطنين الروس العاملين أو المقيمين بشكل دائم في الكويت، بأصواتهم الانتخابية وعبروا عن إرادتهم.وسادت أجواء هادئة وإيجابية وودية في مركز الاقتراع بالكويت وغيره من المراكز. وجاء الكثيرون مع عائلاتهم بأكملها، وكان وجود الأطفال أمرا ملحوظا.