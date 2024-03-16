روسيا تعلن تخطي نسبة المشاركة في الانتخابات الـ40%

وذكرت اللجنة المركزية، في بيان: "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 40.05% حتى الساعة 13:32 بتوقيت موسكو".وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية، اليوم السبت، أن نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 بتوقيت موسكو.وذكرت الوزارة عبر صفحتها على "تلغرام": "بلغت نسبة إقبال الناخبين في التصويت الإلكتروني عن بعد، بحلول الساعة 11 صباحًا بتوقيت موسكو في 16 مارس، 82% وأدلى 3.8 مليون شخص بأصواتهم على المنصة".وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار/ مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).