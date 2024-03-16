20 قتيلاً ومصاباً بانفجار لغم شمال شرقي سوريا

قتل 12 شخصا وأصيب 8 آخرون بانفجار لغم أرضي بسيارتهم في البادية الجنوبية لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة: إن "لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في منطقة رجم العجوز بالبادية الجنوبية للرقة".

وأضاف: "من الممكن أن يكون اللغم المنفجر قد زرع حديثا أو أنه من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن المنطقة كانت منذ سنوات تحت سيطرة داعش، وما زالت مجموعات داعش تتواجد في بعض نقاط البادية متخفية أو غير ذلك".

وتابع: "اللغم انفجر بسيارة شاحنة تحمل مزارعين من قرية الشريدة التابعة لمدينة السبخة كانوا عائدون جمع ثمرة الكمأة كون هذه الثمرة لا تنبت إلا في البادية".



