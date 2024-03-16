إغلاق مطار أوسلو في النرويج.. هذا السبب

وذكرت أفينور على موقعها الإلكتروني: "الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة كل هذا تسبب في ظروف صعبة بالنسبة للطائرات والطاقم الأرضي".وأضافت أنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات التي يتلقونها من شركات الطيران في النرويج.وقال متحدث باسم أفينور إن الشركة ستجري تقييما إضافيا بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف العمليات.وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.