​روسيا تعلن إحباط محاولة هجوم على أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم لنظام كييف بالصواريخ والمسيرات على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخا من راجمات "فامباير" ومسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "قرابة الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام منظومة راجمة الصواريخ آر إم-70 فامباير، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وسبق أن قالت الوزارة في بيان منفصل: "عند نحو الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرتين مسيرتين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فيتشسلاف غلادكوف، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة.