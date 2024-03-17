روسيا تتجه لتزويد سفنها الحربية بوسائل خاصة بتدمير "الدرونات"

وقال مصدر في وزارة الدفاع الروسية: "وجه وزير الدفاع خلال اجتماع في مقر أسطول البحر الأسود، بتركيب أسلحة نارية إضافية ورشاشات من العيار الثقيل لتدمير الدرونات بأنواعها".وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع تفقد الدائرة العسكرية الجنوبية، وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود.