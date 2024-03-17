في يومها الأخير.. روسيا تعلن نسبة المشاركة بانتخاباتها

وذكرت لجنة الانتخابات على موقعها أنه وحتى الساعة 12:52 بتوقيت موسكو، كان 65.05% من الناخبين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل.هذا، وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/ آذار 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 آذار/مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.