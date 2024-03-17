الرابع خلال ثلاثة أشهر.. ثوران بركاني جديد في أيسلندا

وقامت السلطات "بإجلاء سكان مدينة غريندافيك في شبه الجزيرة".وقال متحدث باسم الشرطة إن "نحو 700 شخص كانوا في منتجع "بلو لاغون" الحراري عندما بدأ ثوران البركان، إضافة إلى عدد قليل من الناس في مدينة غريندافيك نفسها".وأضاف أن "عملية الإجلاء من الموقعين كانت ناجحة واستغرقت حوالي نصف ساعة".