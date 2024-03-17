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أول ردود فعل دولية على فوز بوتين في الانتخابات
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أول ردود فعل دولية على فوز بوتين في الانتخابات

دوليات

2024-03-17 | 16:16
أول ردود فعل دولية على فوز بوتين في الانتخابات
المصدر:
Sky News عربية
2,340 مشاهدة

تسارعت ردود الفعل، اليوم الأحد، فور الإعلان عن نتيجة الانتخابات الروسية والتي حصل فيها الرئيس فلاديمير بوتين على 87 في المئة من أصوات الناخبين الروس.

أول تعليق لواشنطن
قال البيت الأبيض إن الانتخابات الرئاسية الروسية "ليست حرة ولا نزيهة لأن الرئيس فلاديمير بوتين زج بمعارضيه في السجن ومنع آخرين من الترشح أمامه".
 
زيلينيسكي: تفتقر إلى الشرعية
 من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يحكم إلى الأبد واصفا الانتخابات الرئاسية الروسية بأنها"محاكاة" تفتقر إلى الشرعية.
 
وقال زيلينسكي في كلمة مسائية مصورة "الدكتاتور الروسي يحاكي انتخابات أخرى"، مشيرا إلى أن بوتين "مريض بالسلطة ويفعل كل شيء ليحكم إلى الأبد".
 
وأضاف "لا توجد شرعية في محاكاة الانتخابات هذه... هذا الشخص يجب أن يُحاكم في لاهاي. هذا ما يتعين علينا ضمانه".
 
بولندا: انتخابات غير قانونية
 وقالت الخارجية البولندية في بيان إن "الانتخابات الرئاسية في روسيا غير قانونية وغير حرة وغير نزيهة"، لافتة الى أنها جرت "في مناخ من القمع الشديد" وفي المناطق المحتلة من اوكرانيا، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
 
"لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة"
 وندد فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي توفي في السجن، بالنتيجة التي حققها فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية وتجاوزت 87 في المئة من الأصوات بعد فرز جزئي، مؤكدا أنها "لا تمت بصلة الى الحقيقة".
 
وكتب ليونيد فولكوف المساعد السابق في المنفى للراحل نافالني على منصة إكس "من المؤكد أن النسب المئوية التي تم اختراعها لبوتين لا تمت بصلة الى الحقيقة".
 
وسيبدأ بوتين (71 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ ما يزيد على عقدين، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.
 
وترشح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (71 عاما) لولاية خامسة، ينافسه ثلاثة مرشحين في الاقتراع وهم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة رمزية تلتزم بنهج الكرملين.
 
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