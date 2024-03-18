الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في مستشفى الشفاء بغزة

وأشار الجيش في بيانه صباح الاثنين إلى أنّ جنوداً إسرائيليين "يُنفّذون حالياً عمليّة دقيقة في منطقة مستشفى الشفاء"، مضيفا أنّ "العمليّة تستند إلى معلومات تُشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من إرهابيّي حماس".ودان المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة العملية، قائلاً إن "اقتحام مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والطائرات المسيّرة والأسلحة، وإطلاق النار في داخله، هو جريمة حرب".وقال المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس إن مستشفى الشفاء يتعرّض "للقصف"، مشيراً إلى أن "عشرات آلاف النازحين" موجودون في المبنى.وأوضح بيان الجيش أنّ القوّات الإسرائيليّة تلقت "تعليمات بشأن أهمية العمل بحذر، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب إصابة المرضى والمدنيين والكادر الطبي".وأضاف أن "أشخاصاً يتحدّثون العربية أحضِروا إلى الموقع لتسهيل التواصل مع المرضى"، مشيراً إلى أن "المرضى والطاقم الطبي غير ملزمين بالإخلاء".وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل هذا المستشفى في 15 تشرين الثاني المنصرم، وبات المرفق يعمل حالياً بالحدّ الأدنى وبأقلّ عدد من الموظفين.وبعد تلك العمليّة الكبرى، قال الجيش الإسرائيلي إنّه عثر على "ذخيرة وأسلحة ومعدّات عسكريّة" لحماس في مستشفى الشفاء، وهو ما نفته الحركة الإسلامية.وذكر الجيش الإسرائيلي أيضا أنّه اكتشف نفقاً بطول 55 متراً قال إنّه يُستخدم "لأغراض الإرهاب" تحت مستشفى الشفاء في غزة، داعيا الصحفيين إلى تفقّده.