رسمياً.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفوز بولاية رئاسية خامسة

وكان متوقعاً أن يحقق بوتين (71 عاماً) فوزاً ساحقاً أمام ثلاثة مرشحين غير بارزين، في غياب أي معارضة حقيقية.وحسب نتائج رسمية أولية، بلغت نسبة المشاركة 87.97 في المائة، متجاوزة نسبة المشاركة في عام 2018. ويأتي ذلك فيما شهد الأسبوع بأكمله قصفاً عنيفاً، ومحاولات توغّل مسلّح من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.وينظر الرئيس الروسي، الذي يمكنه أن يعتمد على شعبية حقيقية، إلى الانتخابات على أنّها دليل على وحدة الشعب الروسي خلفه، كما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».ورغم أنّ المعارضة لا تملك أيّ فرصة للتأثير على التصويت، فإنّها كانت تسعى إلى إظهار وجودها.وتوجه الآلاف إلى مراكز الاقتراع في أنحاء روسيا للمشاركة فيما وصفته المعارضة بأنه «احتجاج سياسي سلمي»، لكنه رمزي، ضد إعادة انتخاب بوتين. وفي تحرّك أُطلق عليه اسم «الظهيرة ضد بوتين»، توجّه الروس الذين يعارضون الرئيس الروسي المخضرم إلى مراكز الاقتراع المحلية في فترة الظهيرة إما لإتلاف أوراق اقتراعهم احتجاجا على الانتخابات، أو للتصويت لأحد المرشحين الثلاثة الذين ينافسونه، وفق وكالة «رويترز».