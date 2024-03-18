وقال شهود عيان، إنهم رأوا دوق ودوقة كامبريدج، ويليام وكيت، في أحد المواقع المفضلة لديهما، على بعد نحو 2 كيلومتر من منزلهما في أديلايد، في وندسور يوم السبت الماضي، حيث استمتعا بوقتهما مع أطفالهما الثلاثة، (الأمير جورج والأمير لويس والأميرة تشارلوت) من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.ويعد هذا الظهور لأميرة ويلز بمثابة طمأنة للجمهور على حالتها الصحية، وعلى علاقتها الزوجية، خاصة بعد تداول فرضيات تشير إلى دخولها في غيبوبة، وأخرى تؤكد تدهور علاقتها بزوجها بسبب خيانته لها.ورغم عدم التقاط صور لهما، قال أحد الشهود أن الأميرة بدت بمظهر أنيق وسعيدة خلال تسوقها من المتجر.ومن المتوقع أن تعود الأميرة كيت إلى مهامها الملكية العامة بعد عطلة عيد الفصح بعد أقل من أسبوعين، إذ تشارك في القداس بكنيسة سانت جورج في ملكية وندسور."ادعاءات كاذبة"وتتعرض صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لانتقادات لاذعة من بعض المستخدمين، خصوصًا بعد تداول شائعات وادعاءات كاذبة عن الأميرة كيت والأمير ويليام.وبحسب بعض النشطاء، يستغل المتصيدون هذه البيئة لنشر معلومات مغلوطة بشكل "لا يمكن تحمله".وشهدت هذه الادعاءات انتشارًا واسعًا، خصوصًا عندما انتقدت الأميرة بشدة بسبب صورة عائلية نشرها قصر كنسينغتون بمناسبة عيد الأم، والتي سحبت من أكبر وكالات الإعلام بسبب "التلاعب بها وتعديلها بالفوتوشوب" وهو الأمر الذي يفعله العديد من المشاهير حول العالم.يذكر أن الأميرة كيت أدخلت إلى عيادة لندن لإجراء عملية جراحية في البطن في الـ16 من يناير الماضي، وغادرت المستشفى بعد أسبوعين تقريبًا عائدة إلى منزلها في وندسور، حيث تتعافي قبل العودة لمهامها العامة بعد عيد الفصح، بحسب ما أكده القصر.