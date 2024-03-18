الثانية من نوعها بأسبوع.. سطو مسلح بأميركا يؤدي لمقتل شاب يمني

وقالت مصادر يمنية إن "القتيل هو الشاب يوسف عبده محمد الصايدي، المتحدر من مديرية الشعر في محافظة إب (وسط اليمن). وقد قُتل عند تعرض المتجر الذي يعمل فيه لعملية سطو مسلح".وكان شاب يمني آخر يدعى خالد الخيلي قد قُتل الثلاثاء الماضي في إطلاق نار خلال عملية سطو مسلح على متجر كان يعمل فيه في مدينة ستاكتون بولاية كاليفورنيا.ومنذ مطلع عام 2024، تعرض 4 شبان يمنيين للقتل على أيدي "عصابات المحلات التجارية" في الولايات المتحدة، وهم ماجد العزاني الذي توفي في كانون الثاني بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وشهاب الخنشلي الذي لقي حتفه في شباط الماضي بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي، وخالد الخيلي في ولاية كاليفورنيا، وآخرهم يوسف الصايدي.