اليورانيوم في النيجر يثير مخاوف أمريكا.. ما علاقة إيران

أبدى مسؤولون أمريكيون مخاوفهم من سماح المجلس العسكري في النيجر لإيران بالوصول إلى احتياطيات البلاد من اليورانيوم.

ومن شأن تلك الخطوة أن تساعد إيران على تخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم تمهيدا للحصول على سلاح نووي.

ورغم نفي النيجر، فإن أوساطا أمريكية وغربية أكدت حصولها على معلومات استخباراتية تشير إلى أن المجلس العسكري في نيامي يدرس إبرام صفقة مع إيران من شأنها أن تمنح طهران إمكانية الوصول إلى بعض احتياطيات اليورانيوم الهائلة.

وتقول المصادر إن الطرفين وقعا اتفاقا مبدئيا يسمح لطهران بالحصول على اليورانيوم من النيجر.

ورغم أن الصفقة بين البلدين لم تعقد بشكل نهائي، فإن مسؤولين غربيين يؤكدون أن المحادثات بين نيامي وطهران بشأن هذا الملف وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية.

ويخشى المسؤولون الغربيون أن تحصل إيران من خلال تلك الصفقة على واردات من اليورانيوم غير خاضعة للرقابة، الأمر الذي يسهل عليها تطوير برنامجها للحصول على سلاح نووي.