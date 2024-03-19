ايلون ماسك: 20 مقعدا حصل عليها بايدن وحزبه بأصوات "المهاجرين غير الشرعيين"

وقال ماسك في مقابلة متلفزة ونشرتها وسائل اعلام أمريكية، انه "إذا نظرت إلى القاعدة الانتخابية بدون المهاجرين غير الشرعيين، ستكون هناك خسارة كبيرة للولايات الداعمة للحزب الديمقراطي بحوالي 20 مقعدا في مجلس النواب".وأشار الى ان "الديمقراطيين سيخسرون ما يقرب من 20 مقعدا في مجلس النواب إذا لم يتم احتساب المهاجرين غير الشرعيين في التعداد السكاني، وسيخسرون نسبة مشابهة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية"، معتبرا ان "المهاجرين غير الشرعيين يؤثرون بالتأكيد على من يسيطر على مجلس النواب ومن يسيطر على الرئاسة".