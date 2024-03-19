خلال 2023.. "قفزة" بصادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر

وقالت شركة نيوميد إنرجي، أكبر مساهم في حقل ليفياثان، إن "إجمالي المبيعات السنوية من الحقل انخفض إلى 11 مليار متر مكعب، من 11.4 مليار متر مكعب في 2022، مضيفة أن الانخفاض يرجع إلى المنافسة الجديدة في القطاع".وأضافت الشركة أن "الصادرات إلى مصر قفزت إلى 6.3 مليار متر مكعب من 4.9 مليار متر مكعب قبل عام، واستقرت المبيعات إلى الأردن عند 2.7 مليار متر مكعب".