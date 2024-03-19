روسيا تسيطر على مناطق جديدة شرق أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات الوسط سيطرت على بلدة أورليفكا، على بعد أربعة كيلومترات غرب أفدييفكا".وبدأت أوكرانيا بدورها في تشييد تحصينات على طول خط الجبهة مع روسيا التي سبقتها في هذه الخطوة منذ عام، في إشارة إلى أنها تستعد لحرب طويلة المدى، فيما يبدو وكأنها فقدت في الوقت الراهن الإمساك بزمام المبادرة عملانيا.وانتهى الهجوم المضاد الأوكراني في الخريف، والذي تم الاستعداد له بشكل واسع وصولا إلى واشنطن، بالفشل مع خسائر فادحة ومكاسب إقليمية ضعيفة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الاثنين أن "قواته تتمتع بأفضلية على القوات الأوكرانية على الجبهة في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى ب"تحقيق" أهداف موسكو".وقال بوتين في خطاب متلفز "بشكل عام، المبادرة تعود بالكامل إلى القوات المسلحة الروسية، وفي بعض المناطق يقوم رجالنا بسحق العدو".وكان بوتين يتحدث بعد أن أظهرت النتائج الجزئية تحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية.