مصر.. ضحايا بحريق في مصح لعلاج الإدمان شرق القاهرة

وقالت وسائل اعلام مصرية انه "وفق معلومات أولية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب 7 بحريق اندلع في مصحة لعلاج حالات المرضى النفسيين في الإسماعيلية".وكانت مديرية أمن الإسماعيلية تلقت إخطارا يفيد "بنشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بحي الأسرة باسم إسلام بندارى".على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث.فيما بدأت السلطات إجراء تحقيقات موسعة حول الحادث، ومن المتوقع إغلاق المصحة.يشار إلى الحريق هو الرابع خلال أيام قليلة بعدما التهمت النيران مواقع تصوير 3 أعمال فنية تعرض حاليا في شهر رمضان رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في لوكيشن تصوير "المعلم"، وحريق لوكيشن مسلسل "جودر".فقد كانت البداية في دوار "الكبير أوي"، والذي أتت النيران عليه بالكامل يوم 27 فبراير الماضي، ونجا منه طاقم التصوير والفنانون بسبب وجودهم في مكان تصوير بعيدًا عن الدوار الذي أتت عليه النيران.وبعد أسبوعين وفي يوم 16 اذار، التهم حريق هائل استوديو الأهرام، فيما قالت النيابة إن النيران امتدت إلى عشرة عقارات تضم 46 وحدة سكنية 19 وحدة منها محترقة كليًا.كما نشب حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل "جودر" في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتمت السيطرة عليه بشكل عاجل دون خسائر في الأرواح.